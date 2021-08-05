Пушков усомнился в прогнозе Чубайса о смене мировых элит

Мировые элиты могут смениться в случае политической, а не энергетической революции. Существующая элита делает все возможное, чтобы остаться во главе глобальных изменений. Так сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс о грядущих изменениях на фоне развития энергетических технологий.

«Во-первых, нынешние элиты <…> располагают мощными рычагами для сохранения своего места. Во-вторых, представители нынешней мировой элиты <…> делают все, чтобы возглавить процессы глобальных изменений, <…> и конкурентов у них пока не видно. В-третьих, смена элит может быть революционной только в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или какой либо-другой», — Написал Пушков в Telegram.

По словам сенатора, правдивость его слов доказывает как история России, так и мировая история. Пушков отметил, что никаких доказательств тому, что предрек спецпредставитель президента, нет.

Накануне Чубайс в письме заявил, что стремительно развивающиеся технологии в энергетике приведут к образованию новой мировой элиты в ближайшие десятилетия. Он уверил, что это произойдет очень скоро, и призвал провести закрытый семинар по этой проблеме.