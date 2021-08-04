Чубайс предрек смену мировых элит из-за энергетической революции

Стремительно развивающиеся технологии в энергетике приведут к образованию новой мировой элиты в ближайшие десятилетия: развивающиеся группы уйдут вперед и сменят устройство мира. Об этом предупредил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Он написал письмо, в котором предложил провести закрытый семинар по этой проблеме.

«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», — приводит РБК текст письма Чубайса.

Спецпредставитель президента не стал говорить о так называемой четвертой промышленной революции. Он предрек глобальный энергопереход. Чубайс подчеркнул, что изменения произойдут в кратчайшие сроки.

Ранее РБК писал, что российский премьер Михаил Мишустин решил создать рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу.