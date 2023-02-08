Мир 08 февраля 2023, 08:00 Пушков указал, что США меняют отношение к «фактическому участию» в конфликте на Украине Сенатор Пушков: США постепенно меняют отношение к своему участию в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Соединенные Штаты «очень постепенно», но все же меняют отношение к своему «фактическому участию» в конфликте на Украине. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он назвал «важным феноменом» появление на страницах американской ежедневной газеты The New York Times материала с критикой политики США в этой сфере.

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«Еще полгода назад статья, где критике подвергается политика Вашингтона, при которой США „заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя“, не могла бы появиться на страницах такой газеты», — указал сенатор.

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По его мнению, это говорит о том, что намечается разрыв между интересами правящей верхушки Соединенных Штатов и «подлинными интересами американской нации», которым «обьективно противоречит» участие в конфликте. Пока процесс только в самом начале, считает Пушков.

Он подчеркнул также, что эскалация конфронтации с Россией, в отличие от войны в Ираке, представляет для США прямую опасность.

«Это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике», — заключил Алексей Пушков.

Накануне во время обращения к Конгрессу президент США Джо Байден назвал российскую спецоперацию на Украине «испытанием века» для его страны и всего мира и пообещал продолжать поддерживать Украину.