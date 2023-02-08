Мир 08 февраля 2023, 05:22 Байден назвал спецоперацию «испытанием на века» для США Байден в послании к Конгрессу: спецоперация стала «испытанием на века» для США и мира РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден заявил, что спецоперация России на Украине стала «испытанием на века» для США и всего мира. Во время своего обращения к Конгрессу он также подчеркнул, что Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

«Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно», — заявил Байден, обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой.

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Текст выступления Джо Байдена перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США распространил Белый дом. Американский лидер также отметил, что политические силы США сохраняют единство как в противодействии спецоперации, так и по вопросу о поддержке Украины.

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По его словам, Штаты также смогли объединить НАТО и выстроить коалицию, чтобы противостоять спецоперации.

«Мы вели [за собой]. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию», — отметил Байден.