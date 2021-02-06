Пушков раскритиковал Зеленского из-за закрытия телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против трех оппозиционных телеканалов. При этом раньше он заявлял, что никогда не будет закрывать каналы. Сенатор Алексей Пушков отметил, что у украинского главы слова не связаны с действиями.

«Нельзя всерьез воспринимать то, что обещал, говорил и говорит Зеленский. У него не просто слово расходится с делом. У него слова никак не связаны с делами. Вообще никак», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций вступило в силу 2 февраля. Ограничительные меры ввел в действие Зеленский. После этого прекратили вещание каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Под санкции также попал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, владеющий этими каналами.

Во время первых месяцев президентства Зеленский обещал, что «никогда в своей жизни не будет закрывать никакие каналы». По его словам, он не имеет права и полномочий для объявления таких ограничений. официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что блокировка украинских каналов демонстрирует политическую цензуру. Действия властей противоречат международным обязательствам по защите свободы слова.