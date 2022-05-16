Пушков предупредил Запад о риске самоизоляции

Страны Запада слишком часто угрожают изолировать разные государства. Это, как считает член Совета Федерации Алексей Пушков, может привести к их собственной изоляции. Так сенатор прокомментировал слова главы ведущей фракции Европарламента Манфреда Вебера о том, что Турцию может ждать изоляция в НАТО, в случае блокировки с ее стороны вступления Финляндии и Швеции в альянс.

«Россию — изолировать, Иран изолировать, Сирию — изолировать, Венесуэлу — изолировать, Китай — изолировать, а теперь и Турцию — изолировать? Не слишком ли много звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая крупные, ключевые державы? И не изолируют ли в итоге себя сами „изоляторы“ от остального мира?» — задался вопросом сенатор в своем Telegram-канале.

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер ранее заявил о том, что любая страна, которая «поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирована внутри сообщества».

Накануне, 15 мая, стало известно, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением. Он сообщил, что страна не выступает против расширения Североатлантического альянса, но не согласна, если его членами станут поддерживающие террористов страны. Финляндия и Швеция, по его словам, должны прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и ее террористического крыла «Силы народной самообороны Сирии».