Пушков предупредил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена

Американский президент Джо Байден может спровоцировать новую холодную войну, если забудет о том, что США не смогут победить Россию. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в эфире французского телеканала «i24news»

«Да, опасность новой холодной войны действительно существует. Она начнется, если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию», — сказал сенатор. Его слова привело Ura.ru.



Как сообщило ИА Nаtiоn Nеws, Пушков отметил, что о Вашингтон должен учитывать силу Москвы. По словам сенатора американским политикам нужно двигаться на взаимопонимание с Россией в различных сферах. В частности, к ядерной безопасности.

В интервью телеканалу ABC News Байден назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей», и добавил, что он ответит «за вмешательство» в выборы президента США в 2020 году.

В ответ на жесткие высказывания главы Белого дома Путин пожелал ему здоровья и припомнил выражение из детства, а также предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Однако пресс-секретарь Белого дома сказала, что Байден не сможет принять участие в политических дебатах, поскольку «очень занят».

В субботу, 20 марта, посол России в США Анатолий Антонов покинул дипмиссию, чтобы вылететь в Москву на консультации. После высказываний Байдена его пригласили в Москву для обсуждения отношений между странами.