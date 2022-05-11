Пушков предрек угрозу ядерной войны из-за отказа Запада от многополярного мира

Неспособность западных элит смириться с утверждением многополярного мира может привести к интенсивным конфликтам с риском ядерной катастрофы. Такое мнение выразил сенатор Совфеда Алексей Пушков. Однако, по его словам, такого сценария можно избежать.

В ближайшие десятилетия, как подчеркнул политик, человечество не ждут ни гармония, ни цивилизованная конкуренция.

«Поскольку западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства, кроме так называемой „либеральной демократии“, отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами, при которых экономика будет раз за разом становиться жертвой политических решений», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в условиях такого рода конфликтов благоприятным исходом «может считаться предотвращение ядерной катастрофы».

По мнению сенатора, в первой половине XXI века мир столкнется с жестокой схваткой за превосходство между главными центрами силы на политической карте. Противостояние между ними, как отметил Пушков, будет значительно осложнено из-за острых ценностных и идеологических противоречий.

До этого сенатор заявлял, что Китай готовится к «высококонфликтному» веку, при этом причина конфликтности находится не на Востоке. Пушков указал на материал, опубликованный в китайской газете Global Times. В статье утверждалось, что Запад после окончания конфликта на Украине будет создавать новые кризисы по всему миру, поскольку «нуждается в новых врагах».