Китай готовится к «высококонфликтному» веку, при этом причина конфликтности находится не на Востоке, заявил в Telegram-канеле сенатор Алексей Пушков. Запад никогда не примет чего-то «не похожего на себя».

«В Китае готовятся к высоко конфликтному XXI-му веку. Источник конфликтности очевиден — и он находится не на Востоке. Прежние западные империи — от Римской до Британской — также упорно создавали мир «под себя» и «похожий на себя, но на каком-то этапе обнаруживали, что внешний мир сильнее их», — написал сенатор.

Подобное «открытие» ожидало Америку в Ираке, в Сирии и Афганистане. США не смогли подломить эти страны и сделать их «под себя». История не закончится на попытке западных элит установить глобальную нео-империю, заявил Пушков.

Сенатор указал на материал в китайской газете Global Times, в которой утверждается, что Запад после окончания конфликта на Украине будет создавать новые кризисы по всему миру, так как «нуждается в новых врагах».