Пушков предложил позволить Болгарии провести зиму без российского газа
Сенатор Пушков предложил позволить Болгарии пожить без российского газа
Болгарии стоит позволить пожить без российского газа, считает сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал в своем Telegram-канале на новость о том, что Болгария задумалась о возобновлении импорта.
«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа», — написал Пушков.
По мнению сенатора, нет причин продолжать поставки газа «активно „недружественному“, то есть враждебному государству», которое к тому же само от них отказалось.
Министерство энергетики Болгарии допустило, что при отсутствии альтернатив придется возобновить переговоры с «Газпромом» о поставках российского газа. При идеальном раскладе поставки газа удастся обеспечить до конца 2023 года. Болгария в первую очередь рассматривает других поставщиков, но в крайнем случае готова договариваться и с Россией, чтобы «не оставить население страны замерзать», рассказал министр энергетики технического правительства страны Росен Христов.