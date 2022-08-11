Пушков предложил позволить Болгарии провести зиму без российского газа

Болгарии стоит позволить пожить без российского газа, считает сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал в своем Telegram-канале на новость о том, что Болгария задумалась о возобновлении импорта.

«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа», — написал Пушков.

По мнению сенатора, нет причин продолжать поставки газа «активно „недружественному“, то есть враждебному государству», которое к тому же само от них отказалось.

Министерство энергетики Болгарии допустило, что при отсутствии альтернатив придется возобновить переговоры с «Газпромом» о поставках российского газа. При идеальном раскладе поставки газа удастся обеспечить до конца 2023 года. Болгария в первую очередь рассматривает других поставщиков, но в крайнем случае готова договариваться и с Россией, чтобы «не оставить население страны замерзать», рассказал министр энергетики технического правительства страны Росен Христов.