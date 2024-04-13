Мир 13 апреля 2024, 07:35 Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным Пушков: озвученное Шольцем условие для разговора с Путиным не отвечает реалиям РИА «Новости»

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Выдвинутое канцлером Германии Олафом Шольцем условие для переговоров с президентом России Владимиром Путиным не отвечает нынешним реалиям. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Ранее Шольц сообщил о готовности поговорить с Путиным, если в Кремле осознают необходимость завершения боевых действий на Украине и вывода войск.

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«Как расценить это? Сам того не замечая, канцлер ФРГ выступает в жанре геополитической фэнтези. Он изрекает не вписывающие в реальность вещи, но которые отражают западную доктрину», — сообщил Пушков.

Сенатор объяснил, что еще два года назад такие заявления Шольца можно было объяснить неверной оценкой соотношения сил и западной самонадеянностью, то сегодня у них нет даже хлипкой прежней основы.

«Весь ход событий, в военной сфере, политике и экономике, противоречит тому, что ожидает Шольц. Полагают, что разговор с Путиным на его условиях не произойдет никогда», — заключил он.

Ранее стало известно, что в последний раз Шольц разговаривал с Путиным в декабре 2022 года.