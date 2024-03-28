Мир 28 марта 2024, 09:03 Шольц рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным Шольц: последний телефонный разговор с Путиным был в декабре 2022 года РИА «Новости»

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Последний разговор канцлера Германи Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным состоялся в декабре 2022 года. Об этом немецкий политик рассказал в интервью изданию Maerkische Allgemeine Zeitung.

«Наш последний телефонный звонок был в декабре 2022 года. До этого мы чаще разговаривали друг с другом», — отметил Шольц.

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По его словам, за несколько дней до объявления о начале спецоперации он лично приезжал в Москву. Там канцлер Германии разговаривал с Путиным на протяжении четырех часов. Шольц отметил, что сидел с президентом России за очень длинным столом. Тогда Путин соблюдал нормы социальной дистанции в период коронавируса.

Также Шольц высказался о возможности проведения переговоров по украинскому вопросу. Как отметил политик, некоторые страны, в том числе Украина, на уровне советников по безопасности обсуждают «что-то, что способно привести всех к мирному процессу».