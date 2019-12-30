По информации «Царьград», такое заявление сенатор сделал на личной странице в Twitter. Пушков заметил, что аргументы украинских властей «слабы, как соломенный домик Нифнифа».

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что Германия и Франция могут попасть в энергетическую зависимость от России. Это связано со строительством газопровода «Северный поток — 2».