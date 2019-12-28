Обе страны участвуют в строительстве газопровода, чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину.

«Но помните: источником газа остается Россия… Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют», — отметил Пристайко.

Все газовые хранилища на Украине сейчас заполнены. По этой причине Киев гарантирует Европе доставку голубого топлива через украинские трубопроводы.

Строительство газопровода временно остановилось из-за санкций США в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Ограничения затронули все компании, влияющие на строительство российских газопроводов. После введения санкций швейцарская компания Allseas, которая владеет судами-трубоукладчиками, приостановила все работы.

К ноябрю было готово более 80% проекта. Изначально запустить газопровод планировали в середине 2020 года.