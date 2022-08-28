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    28 августа 2022, 02:22

    Пушков отреагировал на слова молдавского политика Шора о поставках российского газа

    Сенатор Пушков не увидел смысла в поддержке «прозападной» Молдавии в вопросе с газом

    Юлия Шелковенко

    Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы оппозиционной молдавской партии «Шор» Илана Шора о поставках в страну российского газа. По его мнению, не стоит отдавать энергоресурсы государствам, которые ведут недружественную политику. Его слова передало &lt;a href=&quot;https://ria.ru/20220828/pushkov-1812646874.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;РИА «Новости».&lt;/a&gt;