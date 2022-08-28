Пушков отреагировал на слова молдавского политика Шора о поставках российского газа

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы оппозиционной молдавской партии «Шор» Илана Шора о поставках в страну российского газа. По его мнению, не стоит отдавать энергоресурсы государствам, которые ведут недружественную политику. Его слова передало <a href="https://ria.ru/20220828/pushkov-1812646874.html" target="_blank">РИА «Новости».</a>