Пушков объяснил, в чем слабость Лукашенко

Президент Александр Лукашенко может потерпеть поражение из-за слабой информационной политики в Белоруссии. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что это сфера очень важна. Особенно, если речь идет о периоде национальных кризисов. Ведь именно в этой области ведутся «главные битвы».

«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти», — отметил Пушков в своем Теlеgrаm-канале.

Сенатор добавил, что хорошая политика невозможна с информацией невысокого качества.

«Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, — верный рецепт информационного проигрыша оппозиции», — написал Пушков.

Он считает, что именно слабая информационная политика отрицательно сказывается на положении главы белорусского государства.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий лидер получил 80,1% голосов. Его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10,1%.

Однако оппозиция не признала результатов и потребовала проведения перевыборов. Кроме того, в стране начались массовые акции протесты. В первые дни их жестко подавляли силовики. В воскресенье, 16 августа, в Минске прошли сразу два митинга: за и против Лукашенко.