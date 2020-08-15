Белорусы вышли на протесты в выходные. Прямая трансляция

Белоруссия захотела видеть Александра Лукашенко своим президентом, об этом говорят результаты ЦИК — 80,1% голосов. Однако сразу после объявления предварительных результатов 9 августа ,республику охватили протесты и массовые беспорядки. Антиправительственные акции не знают выходных — граждане снова вышли на улицы. «360» ведет текстовую прямую трансляцию.

13:04. Руководители предприятий должны разобраться со своими трудовыми коллективами и ответить на вопросы рабочих. К этому призвал Лукашенко, сообщило БелТА. В противном случае из-за забастовок стоит готовиться к банкротству.

12:34. Рок-группа «Би-2» не осталась в стороне от происходящих событий.

«Мы не можем без боли смотреть на происходящее в родной Беларуси. Мы просим прекратить насилие против мирного народа», — сказали музыканты.

А белорусских девушек они назвали самыми красивыми, бескомпромиссными и смелыми.

12:31. Тысячи белорусов почтили погибшего минутой молчания, сообщил ТАСС. Граждане подняли вверх сжатые кулаки и розы. И даже остановившиеся машины на время прекратили сигналить. Милиция не препятствует собранию, обстановка спокойная.

12:19. Вот как протестующие прощаются с погибшим 34-летним участником протестов Александром Тарайковским:

12:09. У станции метро «Пушкинская» в Минске началась церемония прощания с погибшим во время акции протеста. По данным МВД, мужчина погиб от взрывного устройства, которое он планировал бросить в силовиков. Но по мнению родных умершего, он умер от выстрела.

12:01. В это время, как передает РИА «Новости», белорусы выстроились в очереди к цветочным магазинам. На Пушкинской площади в Минске уже начинают собираться первые протестующие. Они ведут себя спокойно.

11:57. По мнению Лукашенко, происходящее — дело рук иностранных кукловодов. Он заявил, что надо связаться с президентом России Владимиром Путиным, потому что протесты — прямая угроза Союзному государству.

11:47. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по дальнейшим действиям правительства. Он обговорил их со спикером сената Натальей Кочановой.