Пушков объяснил, почему вести переговоры с Зеленским нет смысла

Вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским что в Париже, что «в любой точке Донбасса», при нынешней политике Киева нет смысла. Украина просто не выполняет свои обязательства. Тем более, что пресс-секретарь делегации Киева в ТГК отказался разговаривать с представителями донбасских самопровозглашенных республик.

Об этом в своем Telegram написал сенатор Алексей Пушков.

«При этом, конечно, можно поймать Киев на слове и предложить ему переговоры в Донецке или Луганске: ведь эти города — главные точки Донбасса. Разве нет? Но ни Зеленский, ни Макрон, ни Меркель не приедут в Донецк. Так что это вновь пустые слова», — констатировал политик.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак предложил Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. На встрече могли бы присутствовать представители Донецка, Луганска и Киева.

Однако пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович, а затем и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявили, что представители непризнанных республик сделают диалог неконструктивным и принципиально отказались от их участия в переговорах.