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    23 апреля 2021, 22:07

    Киев выступил против участия ДНР и ЛНР в переговорах по Донбассу

    Александра Ломейко

    На Украине заявили, что готовы к переговорам с Францией, Германией и Россией в любой точке Донбасса. Участия в них ДНР и ЛНР в Киеве не хотят, ссылаясь на вероятность неконструктивного диалога.

    Позицию украинской стороны озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого привел «Интерфакс — Украина».

    «Присоединение к переговорам лиц, которые ничего самостоятельно не решают, сделало бы такие переговоры неконструктивными уже на старте», — подчеркнул он.

    Подоляк заметил, что реализация выдвинутого замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком предложения, скорее всего, «размоет идею переговоров как таковых».

    Чтобы добавить идее российской стороны конструктивности, пояснили в офисе Владимира Зеленского, ее «можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы».

    Обсудить перемирие на востоке Украины в РФ хотят до 27 апреля, о чем заявили Германии и Франции. Козак подчеркнул, что встреча могла бы состояться в Донбассе при участии Киева, ДНР и ЛНР.

    В любой точке Донбасса», «где идет война», президенту России Владимиру Путину предлагал встретиться и украинский лидер Владимир Зеленский. Подоляк назвал его идею и предложение Козака «двумя разными процессами».