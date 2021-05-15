Пушков объяснил обвинения против Медведчука борьбой за рейтинг

Обвинения в адрес лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука связали с борьбой за политическое влияние. Сенатор Алексей Пушков заявил в Twitter, что президент Украины Владимир Зеленский боится за свой рейтинг.

«Зеленский опять изворачивается: арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего падающего рейтинга, которому угрожает рост популярности партии Медведчука», — написал сенатор.

Пушков добавил, что ситуация говорит о зачистке политического поля Украины от политиков, которые симпатизируют России. Аналогичное мнение ранее высказал глава РФ Владимир Путин.

Решением суда Виктора Медведчука 13 мая отправили под домашний арест. Несколькими днями ранее лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» и его соратника по партии Тараса Козака заподозрили в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что суд законным способом лишил Медведчука возможности «наносить разрушительный вред» государственной безопасности страны. Происходящее он связал с борьбой с олигархами.