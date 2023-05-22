Мир 22 мая 2023, 16:57 Пушков объяснил невозможность вступления Украины в НАТО Сенатор Пушков: НАТО не готов принять Украину из-за риска конфликта с Россией и раскола РИА «Новости»

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НАТО не готов принимать Украину в состав альянса из-за серьезных рисков для собственного существования. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

«В случае принятия Украины НАТО в соответствии с пятой статьей собственного устава ради защиты члена альянса должен вступить в войну с Россией. Если члены НАТО отказались бы сделать это, то сам альянс не выполнит свою задачу и разлетится на куски», — написал он.

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Сенатор подчеркнул, что вопрос включения Украины в альянс находится в той плоскости, когда способен привести к внутреннему расколу внутри организации.

«Этой ситуации руководители альянса хотели бы избежать всеми силами», — добавил Пушков.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшем будущем, поскольку не соответствует многим критериям членства в альянсе. При этом он подчеркнул, что НАТО нацелен и дальше оказывать поддержку Украине в конфликте с Россией.