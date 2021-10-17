Пушков назвал забавными угрозы Украины «задавить» Россию в суде в Гааге

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на обещания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «задавить» Россию в суде в Гааге по делу об инциденте в Керченском проливе в 2018 году. Пушкову показались такие намерения забавными с учетом того, что именно Украина нарушала границу России.

«В странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему», — написал Алексей Пушков у себя в Telegram.

«Железные аргументы» украинской стороны сенатор сравнил с их «стальными доводами» против заключения газового контракта между Россией и Венгрией.

«Неземная „красота“ украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они», — заключил Пушков.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обещал создать России «серьезные проблемы». Политик обвинил РФ в «манипуляциях, лжи и цинизме».