Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев «не сидит, ожидая у моря погоды», а работает с партнерами над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию».

Кулеба, в частности, обвинил Москву в «манипуляциях, лжи и цинизме».

«Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», — сказал Кулеба в беседе с «РБК-Украина». Его слова привело РИА «Новости».

Россия уже неоднократно заявляла, что нападать ни на кого не собирается, а все заявления о «российской агрессии» используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО вблизи границ РФ.

Украине будет крайне сложно пережить зиму без прямых поставок российского газа, считает бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Сейчас стране приходится покупать российское голубое топливо у Словакии. Причем Украина отдает за газ больше денег. По его словам, от ситуации выигрывают Белоруссия и Германия. При этом среди проигравших окажутся те, кто занимается популизмом. Платить за проигрыш страны придется местным жителям.