Пушков назвал возможные сценарии развития ситуации в Карабахе
«Два важнейших принципа международного права — территориальная целостность и право на самоопределение — здесь столкнулись в бескомпромиссной схватке. <…> Приоритет одного из этих двух принципов в каждом конкретном случае обеспечивается через соотношение сил. Возможно также отложенное решение вопроса — в том случае, когда разрешение силовым путем невозможно или блокируется более сильными державами», — написал Пушков в Telegram.
Второй вариант развития событий на линии соприкосновения Пушков проиллюстрировал событиями в Приднестровье. Он вспомнил, что в истории есть несколько примеров достижения того или иного принципа. Ранее Косово получило право на самоопределение через войну НАТО с Югославией, а с Абхазией и Южной Осетией все получилось наоборот.
Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью поделились позициями по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Алиев подчеркнул, Баку ни при каких условиях не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха. Для Армении самое важное — право на самоопределение карабахского народа.