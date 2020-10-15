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    15 октября 2020, 18:55

    Алиев и Пашинян рассказали о черте, которую они никогда не переступят в карабахском вопросе

    Андрей Иванов

    Баку считает неприемлемым обсуждение возможной независимости Карабаха, а Ереван выступает за возможность самоопределения жителей региона. Своими позициями по урегулированию конфликта в перекрестном интервью РИА «Новости» поделились президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.
    Алиев и Пашинян рассказали о черте, которую они никогда не переступят в карабахском вопросе

    «Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха», — приводит агентство ответ Алиева на вопрос о базовом принципе урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что азербайджанские власти готовы решать карабахский вопрос на основе принципов Минской группы ОБСЕ.

    Пашинян подчеркнул, что для Армении «красная черта» — это право на самоопределение Нагорного Карабаха.

    «Есть такая черта, и эта черта — право на самоопределение народа Нагорного Карабаха. И всегда, во все времена Армения была готова на такой компромисс», — заявил глава армянского правительства.

    Активная фаза войны между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Неделю назад министры иностранных дел враждующих государств встретились в Москве. Они смогли договориться о перемирии. Позже стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.