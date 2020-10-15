Алиев и Пашинян рассказали о черте, которую они никогда не переступят в карабахском вопросе

«Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха», — приводит агентство ответ Алиева на вопрос о базовом принципе урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что азербайджанские власти готовы решать карабахский вопрос на основе принципов Минской группы ОБСЕ.

Пашинян подчеркнул, что для Армении «красная черта» — это право на самоопределение Нагорного Карабаха.

«Есть такая черта, и эта черта — право на самоопределение народа Нагорного Карабаха. И всегда, во все времена Армения была готова на такой компромисс», — заявил глава армянского правительства.

Активная фаза войны между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Неделю назад министры иностранных дел враждующих государств встретились в Москве. Они смогли договориться о перемирии. Позже стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.