Пушков назвал слова Зеленского о месте Украины в Европе пустозвонством

Владимир Зеленский заявил, что Украина — это центр и сердце Европы. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал украинского лидера, назвал его слова пустозвонством, а Украину — безнадежной окраиной с высоким уровнем коррупции

«А с чего вдруг Украина стала „сердцем Европы“? Это же просто пустозвонство. Если Украина — центр континента, то Австрия или Германия тогда что — его периферия? И неужто территория, названная не так давно Украиной, прошла исторический путь Европы — через создание национальных государств, через ренессанс, реформацию и другие собственно европейские процессы?» — написал Пушков в Теlеgrаm.

Сенатор отметил, что украинский президент «совсем перебрал». По словам Пушкова, такими заявлениями Зеленский пытается вселить доверие и веру в завтрашний день.

«С чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? Не потому ли, что она — ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?», — добавил парламентарий.

Накануне Зеленский опубликовал в Twitter пост, в котором заявил, что Украина — это центр Европы по географии, духу, ценностями и стремлениями. Он отметил, что власти доказывают это ежедневно, «меняя государство, строя независимость и защищая восточную границу Европы».