Пушков назвал «провинциальным мышлением» запреты русского языка в Латвии

Он назвал провинциальным мышлением попытки запретить один из самых распространенных в Латвии языков.

«Во-первых, потому что 80% Риги говорит по-русски, и это всем известно. Во-вторых, я бы все же на месте латвийских депутатов ценил бы, что есть возможность естественного сохранения русского языка», — пояснил сенатор.

Также он рассказал о своих знакомых, которые переехали из России, но хотят сохранить у детей знание русского языка, потому что считают его «одним из самых перспективных языков в Европе».

Ранее украинская писательница Лариса Ницой возмутилась тому, что продавец в супермаркете на въезде в Киев заговорил с ней на русском языке.

Ницой заявила, что не хочет говорить на русском языке, так как некоторые ее друзья погибли в боевых действиях на Донбассе. Она позвала администратора магазина. Тот попросил кассира начать говорить на государственном языке. Но продавец отказался, заявив, что русский — родной для него язык.