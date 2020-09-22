Украинская писательница устроила скандал в магазине из-за русского языка

Ницой заявила, что не хочет говорить на русском языке, так как некоторые ее друзья погибли в боевых действиях на Донбассе. Она позвала администратора магазина. Тот попросил кассира начать говорить на государственном языке. Но продавец отказался, заявив, что русский — родной для него язык.

«Они и дальше берут на работу упоротых и бестолочей. Им всем вместе безразличны наши чувства. Им на это плевать. Они слепы к нашим страданиям. Они глухи к нашим просьбам», — написала Ницой на своей странице.

Ранее стало известно, что власти Украины планируют заблокировать приложение для смартфонов российской социальной сети «ВКонтакте» на территории страны.

Заместитель секретаря Совета безопасности Украины Сергей Демедюк высказал опасение, что платформа может негативно повлиять на местные выборы. Он сделал вывод, что соцсеть угрожает национальной безопасности страны.