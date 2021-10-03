Пушков назвал полным бредом письмо Саакашвили из колонии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал из колонии письмо своим сторонникам. Российский сенатор Алексей Пушков назвал обращение политика полным бредом.

«Странное письмо не вполне адекватного человека. Не менее странны заявления сторонников Саакашвили из его партии, будто сейчас в Грузии „пророссийская власть“. Это уже скорее для психиатров интересное заявление, в политическом плане это полный бред», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в ПАСЕ лично общался с депутатами из партии Саакашвили. По словам сенатора, эти люди не смогут успокоиться до тех пор, пока не будет спровоцирована война с российской стороной. Причем сама Грузия воевать не станет.

«Нет, они мечтают о войне руками НАТО. Невменяемые и агрессивные, но с короткими руками, они ни на что не способны, кроме нагнетания атмосферы вражды», — заключил Пушков.

Ранее Саакашвили написал письмо из колонии в Рустави. В своем обращении он призвал сторонников идти до конца и ничего не бояться. Экс-президента задержали в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется сразу по нескольким уголовным делам.