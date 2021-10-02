Саакашвили написал своим сторонникам письмо из тюрьмы

Задержанный после возвращения в Грузию Михаил Саакашвили написал письмо из колонии в Рустави. В послании он обратился к сторонникам и призвал идти до конца и ничего не бояться.

Саакашвили заявил, что все приговоры, вынесенные против него, признают только российские власти, и это их политический заказ, сообщил «Sputnik Грузия».

Политик добавил, что обожает общество Грузии, поэтому бросил все в Киеве и приехал в страну, хотя понимал, что его, скорее всего, задержат. Он призвал всех идти на выборы.

«Чтобы не потерять ни один голос и чтобы после этого все вместе защищали результаты референдума. Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии, полностью зависят от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни», — подчеркнул он.

По его словам, от активности избирателей зависит и международная поддержка.

Саакашвили задержали в Тбилиси вечером 1 октября после того, как он нелегально прибыл в страну с Украины. Сегодня в Грузии проходят местные выборы. Политика подозревают в стремлении вмешаться в избирательный процесс.

Также он обвиняется по нескольким уголовным делам. По одному из них он был заочно приговорен к трем годам тюрьмы, по второму — к шести. Помимо этого, политик является фигурантом дела о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате бюджетных средств.