Пушков назвал исходящую от США главную опасность

Американские власти делают ставку на свою военную силу, так как другими средствами они уже не могут обеспечить гегемонию. В этом заключается главная опасность США, заявил сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, США продолжают активно вооружаться. Страна больше не в состоянии обеспечивать свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами.

«В условиях „сьеживания“ сверхдержавы ее руководство делает ставку на военную силу. В этом главная опасность, исходящая от падающего гегемона», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Так российский сенатор прокомментировал новость о проекте бюджета США. Ранее президент Джо Байден представил конгрессу документ, согласно которому государственные расходы предлагается увеличить до шести триллионов долларов.

На оборонные нужны Байден попросил выделить 753 миллиарда миллиарда, из которых 715 миллиардов рассчитывает получить Пентагон. Эти деньги планируют направить на борьбу с угрозами, поступающими со стороны России и Китая.