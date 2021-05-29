Байден представил проект бюджета. Сумма составила рекордные $6 трлн

Американский президент Джо Байден представил проект бюджета США на 2022 финансовый год. Расходы страны планируется увеличить сразу в четыре раза — до шести триллионов долларов.

Документ опубликовали на сайте Белого дома. Согласно ему, бюджет решили увеличить почти в четыре рада. Теперь речь идет о сумме шесть триллионов долларов, хотя в апрельской редакции упоминались 1,52 триллиона. Ожидается, что такие расходы страны станут самыми большими со времен окончания Второй мировой войны.

На оборонные нужды президент попросил у конгресса 753 миллиарда долларов. В предыдущем году сумма была на 12,5 миллиарда меньше. Главными целями затрат на оборону обозначили борьбу с угрозами со стороны России и Китая. Также предлагается противостоять «внутреннему терроризму», о котором стали говорить после штурма Капитолия. На эту цель хотят выделить 131 миллион долларов.

Проект бюджета является предварительным, поэтому цифры еще будут корректировать. Ранее Минобороны США попросило выделить 715 миллиардов долларов. Свой запрос Пентагон объяснил необходимостью бороться с «серьезными проблемами, исходящими от России и Китая».