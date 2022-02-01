Госдеп отказался раскрывать подробности санкций против России

В США решили заранее не раскрывать содержание антироссийских санкций. В Госдепе объяснили, что таким образом в РФ не смогут смягчить эффект от готовящихся ограничений.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс пояснил на брифинге, почему ведомство не приводит конкретику относительно санкций. Его процитировала газета «Известия».

«Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст РФ возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций», — подчеркнул Прайс.

В Госдепе намекнули, что планируемые ограничения окажутся «беспрецедентными». Тем не менее США намерены разрешить якобы спровоцированный российской стороной кризис при помощи «диалога и дипломатии», привела позицию представителя ведомства «Газета.ru».

«Наша цель в этом вопросе — сдерживание», — уточнил Прайс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили санкции против представителей российской элиты и их семей. По версии американских СМИ, они могут коснуться крупных бизнесменов и чиновников.