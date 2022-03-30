Пушилин заявил об усилении наступательной операции по освобождению Донбасса

Соединения Народной милиции Донецкой Народной Республики усилили наступления в разных направлениях для скорейшего освобождения населенных пунктов Донбасса. Об этом в эфире Первого канала заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он пояснил, что операцию нужно провести как можно быстрее, чтобы не допустить роста количества жертв среди мирного населения. Поэтому военные действуют сразу в нескольких направлениях.

«Мы прекрасно понимаем, что чем дольше мы будем освобождать свою территорию, те населенные пункты, которые сейчас расположены под контролем Украины, тем больше будет жертв и разрушений», — заявил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что о сроках завершения операции по освобождению территорий Донбасса говорить пока рано, так как есть ряд факторов, которые этому мешают.

Пушилин подчеркнул, что на сегодняшний день от присутствия украинских националистов освободили порядка 69% территории ДНР в ее конституционных границах.