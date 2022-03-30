Пушилин заявил об ускорении операции по освобождению ДНР
Глава ДНР Пушилин заявил об ускорении темпов операции по освобождению республики
Процесс освобождения ДНР стал проходить интенсивнее. При этом назвать сроки окончания операции пока невозможно. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Говорить о конечном сроке [завершения операции по освобождению ДНР] пока не представляется возможным. Все сопряжено со множеством факторов, но то, что операция ускоряется, — это уже факт», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
Пушилин также добавил, что уже освобождено примерно 55-60% территории республики.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе накалилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о наиболее интенсивных за последние месяцы обстрелах с украинской стороны. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании независимости ЛНР и ДНР. Спустя несколько дней началась спецоперация России на Украине. По словам Путина, одной из ее задач является прекращение геноцида и издевательств над людьми Донбасса.