Пушилин: ВСУ хотели начать наступление на Крым и Донбасс 8 марта

Украинские военные планировали начать наступательную операцию в Донбассе и Крыму в ближайший вторник, 8 марта. Об этом со ссылкой на данные разведки и показания задержанных украинских военных заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что украинская армия планировала наступления с суши и моря.

«По данным нашей разведки и показаниям украинских пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта этого года. Факты указывают, что планировалась единовременное вторжение как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым», — привело слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».

Глава ДНР подчеркнул, что данные о планах Киева также нашли в материалах боевиков запрещенного в России «Правого сектора»* в селе Бердянское, освобожденном в ходе совместной операции сил ДНР и российской армии, пишет Nation News.

Пушилин напомнил, что в штабе украинских националистов также нашли ноутбук с маркировкой НАТО. По его словам, это очередное подтверждение того, что Североатлантический альянс помогал украинским радикалам.

Объявленная президентом России Владимиром Путиным спецоперация по демилитаризации Украины продолжается 11-й день. В Министерстве обороны сообщили, что продолжают наносить удары по военным объектам соседнего государства. Угрозы для мирного населения нет.

*«Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация.