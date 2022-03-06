Пушилин: в штабе «Правого сектора» нашли ноутбук с маркировкой НАТО

В штабе «Правого сектора»* (запрещен в России) войска Донецкой Народной Республики обнаружили ноутбук с маркировкой НАТО и разведывательными данными о Крыме и Донбассе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передало РИА «Новости».

По словам Пушилина, это прямое доказательство того, что альянс помогал националистам на Украине, пишет Nation News.

Также он добавил, что ВСУ планировали начать наступление на Крым и Донбасс в 2022 году.

Россия ведет спецоперацию на Украине 11-й день. За это время прошло два раунда переговоров. В ходе второго этапа стороны условились о создании гуманитарных коридоров для мирных жителей.

Однако украинские военные не захотели содействовать и наступательные действия начались снова.

*«Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.