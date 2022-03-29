Пушилин рассказал о решении проблемы с лекарственным обеспечением жителей ДНР

Жители Волновахи сообщили, что испытывают трудности в получении некоторых лекарств, в частности, от сахарного диабета. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эту тему держит на контроле Минздрав республики, ведомство формирует списки необходимых медикаментов с учетом запросов людей. Однако в силу того, что администрация в городе еще не начала работать в полной мере, возможно возникновение некоторых сложностей.

«Что касается лекарств, речь сейчас не идет о продаже медикаментов, а об элементарной поддержке. Составляются списки и маршруты, чтобы людям поставляли лекарства. Администрация в Волновахе еще не работает в полной мере, но люди начинают сообщать о том, что им требуется. Процесс идет, мы постарается его ускорить», — пояснил он в ответ на вопрос корреспондента «360».

Пушилин также обратил внимание, что не все жители Волновахи решили уехать из города, хотя он сильно разрушен. В результате те, кто лишился своего крова, укрываются в подвалах. Вопрос восстановления инфраструктуры обсуждается.

В администрации города проводят совещания и уже пришли к выводу, что перед началом масштабного восстановления города нужно возвести микрорайон с малоэтажными домами, чтобы разместить жителей, которые остались без крыши над головой.

Еще один вопрос — восстановление нормального электроснабжения и водоснабжения города. Эти работы тоже идут, подчеркнул он. Однако на скорость влияет необходимость разминирования территорий.

В Волновахе также организовывают пункт временного размещения для горожан и жителей Мариуполя. Каждый день сюда привозят до пяти тысяч продуктовых наборов.