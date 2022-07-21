Пушилин рассказал о планах ДНР по сотрудничеству с Северной Кореей

Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики займется установлением дипломатических отношений с КНДР. Поручение дал глава ДНР Денис Пушилин.

В эфире телеканала «Россия 24» Пушилин уточнил, что соответствующую ноту в Северную Корею уже направили.

«Это в дальнейшем перерастет, по моему убеждению, и во взаимовыгодные экономические отношения», — подчеркнул он.

Разрыв дипотношений Украины со странами, которые признали республику, не окажет, по мнению Пушилина, влияния на желающие сотрудничать с Донбассом государства.

В ДНР заинтересованы в помощи Северной Кореи со специалистами, которых можно было бы направить на восстановление разрушенных городов.

«Здесь тоже у нас есть определенные стремления, и мы знаем, что нам точно нужны будут кадры», — пояснил глава республики, добавив, что в КНДР необходимые ресурсы есть.

Планы по сотрудничеству с Северной Кореей Пушилин охарактеризовал как достаточно большие.

Главы МИД ДНР и ЛНР получили от внешнеполитического ведомства КНДР письма о признании республик в середине июля. В Северной Корее рассчитывают строить государственную политику в отношении Донбасса на идеалах суверенитета, мира и дружбы.