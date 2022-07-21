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    21 июля 2022, 20:05

    Пушилин рассказал о планах ДНР по сотрудничеству с Северной Кореей

    Пушилин: у ДНР большие планы по сотрудничеству с КНДР

    Александра Ломейко

    Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики займется установлением дипломатических отношений с КНДР. Поручение дал глава ДНР Денис Пушилин.

    В эфире телеканала «Россия 24» Пушилин уточнил, что соответствующую ноту в Северную Корею уже направили.

    «Это в дальнейшем перерастет, по моему убеждению, и во взаимовыгодные экономические отношения», — подчеркнул он.

    Разрыв дипотношений Украины со странами, которые признали республику, не окажет, по мнению Пушилина, влияния на желающие сотрудничать с Донбассом государства.

    В ДНР заинтересованы в помощи Северной Кореи со специалистами, которых можно было бы направить на восстановление разрушенных городов.

    «Здесь тоже у нас есть определенные стремления, и мы знаем, что нам точно нужны будут кадры», — пояснил глава республики, добавив, что в КНДР необходимые ресурсы есть.

    Планы по сотрудничеству с Северной Кореей Пушилин охарактеризовал как достаточно большие.

    Главы МИД ДНР и ЛНР получили от внешнеполитического ведомства КНДР письма о признании республик в середине июля. В Северной Корее рассчитывают строить государственную политику в отношении Донбасса на идеалах суверенитета, мира и дружбы.