Северная Корея захотела развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР

Государственная политика КНДР в отношении Луганской и Донецкой народных республик должна строиться на идеалах суверенитета, мира и дружбы, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

МИД КНДР 13 июля направил письма главам внешнеполитических ведомств ЛНР и ДНР, в которых сообщалось о признании республик. До этого их суверенитет признала Сирия.

«Министр в письмах сообщил, что правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы», — говорится в публикации ЦТАК.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении пригрозил «жесткой реакцией» в адрес КНДР. По его мнению, на территории республик действуют оккупационные власти. Украинский МИД разорвал дипломатические отношения с азиатской страной, в том числе отказавшись от экономических контактов. Политолог Дмитрий Солонников расценил решение КНДР как желание выказать поддержку России в борьбе с США.