Пушилин предложит лидеру общественности Мариуполя возглавить город
Глава ДНР Пушилин пригласит выдвинутого общественностью Мариуполя лидера возглавить город
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что намерен предложить выдвинутому общественностью лидеру Мариуполя возглавить администрацию города. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Собрание общественности Мариуполя, на котором люди выдвинули лидера, прошло накануне. Пушилин отметил, что на этом собрании были заявлены цели по управлению городом, которые четко совпали с тем, за что все эти восемь лет боролись в Донбассе. Это в том числе право людей говорить на русском языке, чтить историю своей Родины и героев Великой Отечественной войны, пояснил глава ДНР.
«С учетом этого считаю нужным с моей стороны пригласить выдвинутого людьми лидера и предложить ему возглавить местную администрацию. Что непременно я сегодня и сделаю», — привел ТАСС слова Пушилина.
Глава ДНР призвал горожан общими силами восстановить Мариуполь, чтобы постепенно вернуться к мирной жизни и выправить экономику. Пушилин сообщил, что в центрах занятости готовы помочь людям с работой.
«Уже сегодня мы встретимся с активом Мариуполя, наметим краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы работ. Уверен, что город станет лучше, чем был», — заявил Пушилин.
Ранее глава ДНР подписал указ о создании Госкомитета обороны республики.