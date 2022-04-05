Пушилин предложит лидеру общественности Мариуполя возглавить город

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что намерен предложить выдвинутому общественностью лидеру Мариуполя возглавить администрацию города. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Собрание общественности Мариуполя, на котором люди выдвинули лидера, прошло накануне. Пушилин отметил, что на этом собрании были заявлены цели по управлению городом, которые четко совпали с тем, за что все эти восемь лет боролись в Донбассе. Это в том числе право людей говорить на русском языке, чтить историю своей Родины и героев Великой Отечественной войны, пояснил глава ДНР.

«С учетом этого считаю нужным с моей стороны пригласить выдвинутого людьми лидера и предложить ему возглавить местную администрацию. Что непременно я сегодня и сделаю», — привел ТАСС слова Пушилина.

Глава ДНР призвал горожан общими силами восстановить Мариуполь, чтобы постепенно вернуться к мирной жизни и выправить экономику. Пушилин сообщил, что в центрах занятости готовы помочь людям с работой.

«Уже сегодня мы встретимся с активом Мариуполя, наметим краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы работ. Уверен, что город станет лучше, чем был», — заявил Пушилин.

Ранее глава ДНР подписал указ о создании Госкомитета обороны республики.