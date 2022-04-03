Госкомитет обороны создали в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о создании в республике государственного комитета обороны. Он станет высшим чрезвычайным государственным органом.

Пушилин напомнил, как в годы Великой Отечественной войны Государственный комитет обороны из одного центра руководил военными и хозяйственными делами СССР. Такое прямое управление позволило достичь оперативности и скоординированности всех структур при решении огромного количества задач.

«Перенимая лучший опыт борьбы с нацизмом наших дедов и прадедов, в республике создали ГКО — подписал соответствующий указ», — написал Пушилин в Telegram.

По его словам, участие в ГКО руководителей всех ветвей власти, а также силовых и спасательных ведомств позволит увеличить эффективность решений, от скорости принятия которых зависят судьбы огромного количества людей.

Согласно тексту указа, у комитета есть полномочия создавать и ликвидировать суды, создавать чрезвычайные госорганы, руководить эвакуациями, формировать части вооруженных сил, распределять финансовые ресурсы.