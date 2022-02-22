Пушилин не исключил, что ДНР обратится за военной помощью к России

Донецкая народная республика (ДНР) может попросить Россию о военной помощи. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Несмотря на это, вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают вести обстрелы населенных пунктов республики. В связи с этим ДНР, как отметил Пушилин, не исключает того, что обратится за военной помощью к России.

«Дальше мы будем смотреть по ситуации — конечно, не исключаем, что в один из моментов мы вынуждены будем обратиться за помощью к Российской Федерации», — заявил он.

Ранее российский МИД назвал условие появления российских военных баз на территории ЛДНР. Замглавы внешнеполитического ведомства страны Андрей Руденко заявил, что Москва разместит свое вооружение в ЛДНР «при необходимости».