В ДНР заявили о росте числа желающих отправиться в Донбасс

Число добровольцев, которые желают поехать в Донбасс, увеличивается на фоне обострения ситуации. С таким заявлением выступил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто „сразу рассчитывай, мы будем с тобой“ <…> Некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться», — привело РИА «Новости» слова Пушилина.

В субботу, 3 апреля, Народная милиция самопровозглашенной республики сообщила о том, что украинские военные сбросили с беспилотника самодельную бомбу на поселок Александровское ДНР. При взрыве погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения. Женщину отвезли в больницу и оказали ей необходимую помощь.