По словам Власова, они с другом решили посетить самую северную точку континента. Чтобы туда попасть нужно идти пешком через пустыню около 70 километров.

«На второй вечер как мы ставили лагерь, на нас напали. Мы подозреваем, что это были ребята из ближайшей деревни. После заката приехали трое. Один из них был с пистолетом. Сначала отобрали телефоны. У меня отобрали наличность», — вспоминает турист.

Он отметил, что стычка между ними и ворами начались после того, как они решили забрать вообще все.

«Вот тогда мы подняли бунт. Оставаться в чужой стране без всего совершенно не хотелось. У нас были мачете. Я одного ударил — в меня выстрелили», — рассказал Власов.

Источник: ВКонтакте

По его словам, врачи больницы сказали, что пуля неопасна. При первом обращении мужчине оказали первую помощь: сделали перевязку и даже выкачали из живота скопившуюся жидкость.

«Единственная опасность сейчас заключается в том, что в животе может что-то остаться. Через полчаса после операции нас выставили на улицу. Сейчас в другой больнице сделали новый рентген. Результат будет известен завтра или послезавтра. Возможно, нужно будет опять откачивать», — поделился россиянин.

Из-за пандемии коронавируса в больницах мужчине отказываются провести операцию.

«В принципе я чувствую себя нормально. Говорят, в Колумбии ее даже не стоит делать, потому что с той медициной, которая здесь. Хотя кровати очень удобные и есть кондиционеры, но такая антисанитария, что мама не горюй», — размышляет Власов.

Россиянин отметил, что сейчас у него есть деньги для существования.

«У моего спутника сохранилась карта. На его карту из моей группы в Сети мне перечислили около 60 тысяч рублей. На эти деньги мне нужно дожить до 30 мая. Дальше я надеюсь восстановить доступ к своим денежным средствам, которые на карте у меня остались», — объяснил Власов.

Он рассказал, что сейчас он находится в хостеле, в городе Санта-Марта. Мужчина будет ждать результатов рентгена, и когда снимут ограничения на передвижения, покинет больницу.

«Пока в стране введен карантин. Я даже при всем желании не могу никуда выйти. Буду ждать пока это все закончится и откроют границы. Если к тому времени я не помру и все обойдется — я продолжу свое путешествие», — пошутил он.