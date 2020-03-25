Россиянина подстрелили в Колумбии и отказались оперировать

Автостопщика из Абакана Максима Власова подстрелили во время его путешествия по Колумбии. Но на этом проблемы не кончились. Теперь из-за коронавируса ему отказывают в медицинской помощи, отодвигая лечение иностранца на потом.

«Если коротко, то в пустыне на нас напали и попытались отжать совершенно все. Мы приняли бой и отстояли рюкзаки с паспортами (лишились телефонов и наличности) — цена им пуля во внутренностях. Ну и ладно — главное, что я жив, ни на грамм не упал духом и горю желанием продолжить свои скитания по миру», — написал Власов в своем блоге во «ВКонтакте».

Он опубликовал фотографии, на которых видно, что его подключали к капельнице. Кроме того, путешественник показал и свою рану в районе ключицы.

Источник фото: «ВКонтакте»

Как он рассказал своим подписчикам, несмотря на то, что он жив и находится не в критическом состоянии, ему придется какое-то время обращаться за медицинской помощью, а деньги заканчиваются. Кроме того, из-за коронавируса его досрочно выписали из больницы, потому что во время пандемии там решили иностранцев не оперировать.

Источник фото: «ВКонтакте»

В российском посольстве обещали подумать, как могут помочь, и связаться с подстреленным туристом.

В Колумбии, по последним данным, 378 человек заразились коронавирусом.

Власов отправился в кругосветное путешествие более трех лет назад. Он путешествует автостопом и побывал уже в Гватемале, Мексике, Индии, Новой Зеландии, Гондурасе, на Кубе, в США и других странах.