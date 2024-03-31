Мир 31 марта 2024, 10:13 Пулеметы и ракетные установки пропали у британских военных Telegraph: в армии Британии потеряли или украли десятки единиц оружия и техники РИА «Новости»

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Вооруженные силы Великобритании с 2018 года лишились не менее 30 единиц техники и оружия, которые либо украли с военных баз, либо оказались утеряны. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По информации, среди утерянных единиц оружия ракетные установки, штурмовые винтовки SA-80, пулеметы GPMG, а также тысячи боеприпасов. Кроме того, со складов исчезло стрелковое оружие времен Первой и Второй мировых войн, автомат АК-47 советского производства и несколько пистолетов Glock.

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«С 2018 по 2023 год пропали порядка 1,5 тысячи принадлежащих Минобороны ноутбуков, до 300 USB-накопителей и около сотни компьютеров. Только в августе 2023 года пропал 51 ноутбук, а еще 50 украли или потеряли за год», — отметили авторы материала.

Член парламента Сара Олни призвала компетентные службы провести расследование на предмет того, содержалась ли на пропавшей технике какая-либо конфиденциальная информация.

Ранее в сухопутных войсках Великобритании отменили столетний запрет на ношение бороды.