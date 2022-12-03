Мир 03 декабря 2022, 15:18 Минкульт Украины сообщил, что о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ речи не идет Глава Минкульта Украины Ткаченко: речи о передаче Киево-Печерской Лавры ПЦУ не идет flickr

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Речи о передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины не идет. Ее юридическое лицо давно зарегистрировано в одной из церквей лавры. Об этом рассказал глава министерства культуры Украины Александр Ткаченко «Украинской правде».

«Сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес», — сказал он.

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Ткаченко пояснил, что «регистрация происходила в течение определенного периода времени, и эта информация появилась сегодня о регистрации в госреестре».

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина занимается расколом православия в стране. Она сказала, что на нынешнем руководителе Украины Владимире Зеленском «креста нет». Сайт Верховной рады опубликовал законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории страны.