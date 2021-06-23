Психолог объяснил преждевременную смертность мужчин в Израиле

Психологи назвали недовольство семейной жизнью причиной преждевременной смерти мужчин в Израиле. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эксперты провели исследование в течение 32 лет. В нем поучаствовали 10 тысяч израильтян.

«Мы обнаружили, что удовлетворенность браком в начале исследования была прогностическим фактором смерти в целом и смерти от инсульта», — рассказал доктор Шахар Лев-Ари.

По результатам исследования, смертность среди тех, кто недоволен браком, была на 19% выше, чем среди тех, кого все утраивает.

Психологи выразили мнение, что правительство должно делать все, чтобы израильтяне заключали счастливые браки. Они считают, что это должно спонсироваться наравне с борьбой с курением.

Ранее психолог Надежда Акимова рассказала, как бороться с летней депрессией. Она объяснила, что это явление связано с хронической усталости. Если человек мало отдыхает, не высыпается и постоянно работает, он не чувствует усталости, но впадает в уныние и его ничего не радует.

Чтобы справиться с этим, для начала следует начать вести дневник радости: каждый день записывать события за день, которые порадовали. Также следует побольше гулять и отдыхать. Можно взять отпуск и съездить куда-то, чтобы сменить обстановку.