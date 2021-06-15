Психолог дал совет по борьбе с летней депрессией

Психолог Надежда Акимова рассказала, как бороться с летней депрессией. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она объяснила, что это явление связано с хронической усталости. Если человек мало отдыхает, не высыпается и постоянно работает, он не чувствует усталости, но впадает в уныние и его ничего не радует.

Чтобы справиться с этим, для начала следует начать вести дневник радости: каждый день записывать события за день, которые порадовали. Также следует побольше гулять и отдыхать. Можно взять отпуск и съездить куда-то, чтобы сменить обстановку.

«Если самостоятельно справиться с летней депрессией не получается, обратитесь к специалисту», — заключила Акимова.